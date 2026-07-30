「想定外でいいのか」「戻っていいとアナウンスは？」　イオン社長会見でのしつこい記者質問に疑問も続々

熊本地震後にイオンモール熊本（嘉島町）が爆発した事故を受けて、イオンの吉田昭夫社長らが記者会見を行ったが、マスコミ各社の記者による質問にX上で疑問点が次々に指摘されている。

「想定外でいいのか」といった質問は、イオンによる人災を念頭にしているのではないか、といった批判があった。一方で、「質問するのは当然だ」「明確な言質を取った」と記者を評価する向きなどもあり、議論になっている。

社長は反論「予見ができれば、対策を打ちたい」

イオンモール熊本の爆発事故は、2026年7月30日になって、施設の専門店スタッフらの死者が計7人になったと報じられ、ネット上でも悼む声が相次いでいる。

この事故について、イオンの吉田社長は29日の会見で、「想定し切れなかった」と無念の思いを吐露し、「事故により、尊い命を失われた方々がおられる事態を招きましたことを大変重く受け止めております」として謝罪した。

続いて、質疑応答に入った。記者からは、事故の原因として施設内のLPガスが漏れた可能性について、何度も質問が出た。吉田社長は、そのたびに、消防の調査に協力しているとして、「推測では言えない」と繰り返した。

同社では、震度5以上で施設から避難するとしたが、避難が徹底していたのかも記者から追及を受けた。社内のマニュアルでは、余震の恐れから避難後は施設内に入らないルールになっているが、吉田社長は、一部スタッフは、車のキーを取りに行くなどしたとの情報があると明かしたが、はっきりしていないと強調した。

こうしたやり取りに対し、ネット上では、記者が何度も同じ質問をしていたと疑問の声が上がった。いくつかの質問については、あまりに度を越していないかとX上の投稿で指摘され、反響を集めて投稿が拡散している。

そのうちの1つが、爆発の予見可能性についての質問だ。

ある記者は、予見可能でなかった、想定外だとする吉田社長らの説明に対し、「予見できなかったというは、それでいいんですかね？」と疑問を投げかけた。

これに対し、吉田社長は、「う～ん」とうなった後で、こう反論した。

「基本的に予見ができれば、対策を打ちたい思いです。本音として。我々としては、こんな事故を起こしたくない」