トランプ米大統領＆大谷翔平選手のツーショット写真が波紋　「平和を願うなら拒否すべき」「当然の仕事だ」

米ホワイトハウスが2026年7月24日に公開した、トランプ大統領とロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手とのツーショット写真が波紋を広げている。

「『プレジデンシャル・チャレンジ・コイン』を贈呈」

昨シーズン、2年連続でワールドシリーズを制したドジャースの選手らが24日（現地時間23日）、ホワイトハウスを表敬訪問した。

ホワイトハウスは同日、ヤギの絵文字を2つ添えトランプ氏と大谷選手のツーショット写真を公開した。ヤギの絵文字は、英語で「Greatest Of All Time（史上最高の）」を意味するスラングだ。

ダン・スカビーノ大統領次席補佐官も、Xで表敬訪問の様子を公開した。

スカヴィーノ氏は「トランプ大統領がドジャースのスーパースター、大谷翔平選手を再び大統領執務室に迎えました！」とし、「大統領は翔平選手に『プレジデンシャル・チャレンジ・コイン』を贈呈しました...」と投稿していた。

トランプ氏は執務机からコインを取ると、大谷選手にプレゼント。大谷選手が笑顔で受け取ると、トランプ氏はもう一枚コインを手渡していた。

トランプ氏が贈ったコインは、「チャレンジ・コイン」と呼ばれるもの。米軍において、帰属意識や士気を高める目的で隊員らに贈られる記念品として知られている。