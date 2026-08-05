高市首相の被災地視察動画が炎上　BGM付き「総理が主役のPV」に「政権プロパガンダ」批判

高市早苗首相は2026年8月3日、熊本地震の被災地で避難所などを視察した。だが、現地での対応やSNSを通じた情報発信について「政権プロパガンダ」「やってることが北朝鮮」などと酷評が相次ぐ事態に。支持率に翳りが見えてきた政権のパフォーマンスを優先したともとれる内容に、厳しい視線が注がれている。

日本保守党・有本香氏も「この場面には若干の違和感」

避難所訪問に先立ち、内閣広報官のX（旧Twitter）アカウントは「本日、高市総理は熊本県の被災地を訪れています。陸上自衛隊のヘリで上空から、今回の大きな地震の爪痕、被害の甚大さを、目の当たりにしました」などと投稿。高市首相がヘリコプターの窓の外を見ながら、手を合わせる写真を公開した。

だが、この投稿はすぐさま炎上。被災地よりも首相の存在を前面に出した発信に「上から目線にもほどがある」「カメラを意識した角度やめなさい」などの疑問や反発の声が続々と上がった。社民党のラサール石井参院議員は「こんな行為が自然に行われたとは信じ難いし、それをすかさずカメラマンが偶然撮ったとも思えない。画角を決め立ち位置を指定して取ったはず」と反応した。

批判が出たのは、それだけではなかった。同日15時半ごろ、高市首相は氷川町で避難所となっている中学校を訪問。被災者5人と言葉を交わす様子がテレビなどで放送された。この避難所には冷房や段ボールベッドが既に届いたといい、被災者はカメラの前で「支援物資は来るし、こんな快適な生活はないと思いました。涙が出るほどありがたいです」「不満はなく、本当に至れり尽くせりです」と感謝の言葉を重ねた。

しかし、この対応にも疑問の声が噴出した。高市首相が耳を傾けたのは、避難所の生活空間にいる被災者の生の声ではなく、あらかじめ別室で準備していた5人の「代表者」の声だったためだ。過去に東日本大震災では、避難所を訪れた菅直人首相（当時）が厳しい口調で問い詰められた例もあった。

このためSNSでは「仕込みだよね」「もう北朝鮮と変わらんよ。被災者に『ありがたい』と言わせる首相なんて歴代最悪だと思うよ」などの声も。ジャーナリストの江川紹子氏は自身のXで「誰が視察場所や面談対象者を選んだの？首相への忖度が優先？何のための視察？」と疑問を呈した。

立憲民主党の田島麻衣子参院議員はXで「こんな事をするならば、汗だくでお風呂やクーラーや簡易ベッドを待つ被災者の生の声を、膝をついて直接、聞いて頂きたかった」と、不自由を強いられている被災者の声を聞くべきだったと主張。日本保守党の有本香事務総長も「私は、高市総理が被災地へ入られたことは良いことだと思っていますが、この場面には若干の違和感を禁じ得ません」と記した。