横川尚隆、バキバキ肉体で魅了...ボディビルの大会で優勝　終了後最初に食べたものは「やっぱりこれ」「おいしい」

ボディビルダーでタレントの横川尚隆さん（32）が、2026年8月2日にYouTubeを更新。ボディビルの大会で優勝したことを報告した。

「会場がぶっ壊れる声援」「耳鳴りしたもん」

横川さんは、8月2日に行われた大会「ALLOUT Presents ZeniX Japan Pro」に出場し、212ポンド（約96キロ以下）クラスで優勝した。

YouTubeでは、大会終了後の横川さんが登場。トロフィーを手に「どうも筋肉です。今日は筋肉って言わせてください。筋肉が、筋肉に近づいた日でございます」と喜びを爆発させた。

競技中は「声援が本当に力になりました。会場がぶっ壊れる声援が、俺ステージ立ってて耳鳴りしたもん」という。「ポージング取ってて、やっぱしんどい時あるのよ。めっちゃフラフラするし、ライトも強いし、汗もめっちゃ出るし」「皆さんからの声援聞くと、もっと踏ん張らないとってなってぐっと力入れられました」と感謝の思いを語った。

今回の優勝で、9月に行われるボディビルの世界大会「ミスター・オリンピア」への出場権を得た横川さん。

次の目標に向けて「自分の体もまだまだだし、差があるところはあることはわかってるので、少しでも成長して、オリンピアで少しでもいい順位に行けるように、頑張りたいなと思います」と意気込みを語っていた。

そして「とりあえずちょっと食べさせてください」として、「やっぱりこれだ」と、チョコレートバー「スニッカーズ」を取り出した。

久々に甘いものを食べるようで、口に入れた瞬間「おぉ～...」と声が上がった。目を閉じて味わった後は、白目をむいておどけて見せた。「おいしい。やっぱり生きてるって素晴らしいです」と感慨深げだった。