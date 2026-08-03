【ドジャース】キム・ヘソンは「あまりにも運がない」、3対1大型トレード成立でも「移籍できなかった」...韓国メディア落胆

韓国メディア「マイデイリー」（ウェブ版）が2026年8月3日、大リーグのロサンゼルス・ドジャース傘下3Aでプレーする韓国出身キム・ヘソン内野手（27）の「不運」を嘆いた。

「タイガースに移籍していたなら大リーグ昇格を期待できた」

ドジャースは3日、デトロイト・タイガースと3対1の交換トレードが成立したことを発表した。

タイガースから2度のサイ・ヤング賞を受賞した実績を持つ左腕、タリック・スクーバル投手（29）を獲得。ドジャースは、リバー・ライアン投手（27）、ザイロ・ホープ外野手（21）、ブレイディ・スミス投手（21）らを放出した。

韓国出身のキムが所属するチームだけに、今回の3対1の緊急大型トレードを、複数の韓国メディアが速報した。

「マイデイリー」は、「スクーバルが加入したのに脱出できなかった。誰かが怪我をすることを願うわけにもいかないし」などのタイトルで記事化した。

記事では「キム・ヘソンがタイガースへ見返りとして移籍していたなら、大リーグ昇格を期待できた。もちろんタイガースにも傑出した内野手はいる。しかし、少なくとも3Aに閉じ込められた状況からは抜け出せる可能性が高かった。キム・ヘソンとしては運があまりにもない」と嘆いた。

今季マイナーでスタートを切ったキムは、4月6日に大リーグに昇格するも、打撃不振で5月下旬にマイナーに降格。今季の大リーグ成績は、打率.259、1本塁打、11打点、5盗塁で、出塁率と長打率を合わせたOPSは.651となっている。

現在、チームは負傷者リストに入っていた選手が続々と戦線復帰し、戦力が充実している。右足首の手術明けで出遅れていたトミー・エドマン選手（31）が6月中旬に復帰し、キケが7月29日に戻ってきた。