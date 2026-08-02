熊本地震でずれ動いた活断層、その先には川内原発が　実はもっとヤバい事態を起こしそうなリスクも

2026年7月28日、熊本県で最大震度7、マグニチュード7.1の地震が起きた。気象庁は「令和8年熊本地震」と命名。専門家でつくる政府の地震調査委員会は、揺れの原因になった断層が「日奈久断層帯」の一部だったとみている。

この断層帯は、10年前の熊本地震では北端の一部しか動かず、南側の区間が"割れ残り"として残っていた場所だ。その残りがついに動いた可能性がある、というわけだ。

日奈久断層帯は南西へ長く延びていて、その延長方向に九州電力の川内原発がある。

東日本大震災の記憶から、これだけ活発に地面が動くと「原発は大丈夫なのか」という不安も出てくる。

原子炉を自動停止させる目安を大きく下回る

「令和8年熊本地震」の震央から川内原発までは約100キロ離れていた。

九州電力によると、原発の敷地の揺れはごくわずかで、岩盤上の揺れは10年前の熊本地震（最大8.6ガル）の約2.7倍にあたる20ガル台。原子炉を自動停止させる目安を大きく下回った。

1・2号機はそのまま運転を続け、原子力規制委員会も、周辺の放射線量を測るモニタリングポストの値に変化はなく異常なしと確認している。

10年前の熊本地震や、1997年に原発のすぐ近くで起きた最大震度6弱の地震でも、原子炉は止まっていない。

川内原発は620ガルの揺れに耐える想定で造られており、市来断層帯など、より近い断層を想定して設計されている。

日奈久断層帯は、いちばん南の端でも原発から数十キロ離れていて、設計を左右する断層にはなっていない。