熊本地震でコストコの商品落下「重く受け止めております」　地震大国で「高積み陳列」が心配...IKEAにも聞いた

2026年7月28日に発生し、熊本県で最大震度7を観測した「令和8年熊本地震」。SNS上では、熊本県御船町の会員制倉庫型量販店「コストコホールセール」の熊本御船倉庫店で撮影されたとされる映像や写真が拡散された。

大型ラックの高所から商品が落下する様子が映っており、「地震の多い日本で高積み陳列は危険ではないか」と危惧する声が広がっている。コストコと、同じく倉庫型店舗で高積み陳列をしている家具大手のイケアに安全対策を聞いた。

高所から商品が落下、店内に「上が危ない」の声

コストコ熊本御船倉庫店で撮影されたとする映像では、激しい揺れによって積まれていた商品が崩れ、高さ数メートルの棚からも商品などが落下している。高層ラックの最上段に置かれたコンテナのような物が落ちかけ、棚と棚の間にいる人たちに対し、「上が危ないからすぐ出て！」と大声が飛ぶ場面もあった。

また、地震後に撮影されたとみられる写真には、棚の上にあったと思われる商品やパレットなどが床に散乱した様子が写っている。大きな商品やパレットなどが客や従業員に直撃していれば、重大な事故になっていた恐れがある。

海外発のコストコやイケアなどの倉庫型店舗では、天井の高い売り場に大型ラックを設置し、在庫を含めた大量の商品を高所まで積み上げている。

今回の映像などを受け、SNS上では「大きな地震のとき、商品を高く積み上げている店は怖い」「海外のやり方ではなく、日本に適合した陳列方法にするべきでは」といった意見が相次いだ。