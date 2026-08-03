元柔道・角田夏実、引き締まった腹筋でカッコよすぎ　アメリカで過酷トレーニング...「痩せたのに腕だけ大きく」

パリ五輪の柔道女子48キロ級金メダリストで、2026年1月に現役引退を発表した角田夏実さん（33）が、2026年7月24日にYouTubeを更新。アメリカのジムやビーチでトレーニングに励む様子を公開した。

「時間があればやっぱやりたいっすよね」

角田さんはアメリカの大規模なジムで、さまざまな器具を使ってトレーニングを行った。26年1月には、減量のためのトレーニング動画を公開していたが、今回は「筋肉をしっかり戻す」のが目的ということで、「おいしいご飯もしっかり食べながら」のトレーニングとなった。

外でのランニングやプール、ホテルの小さなジムでトレーニングを行う姿も見せ、最後にはマイアミのビーチに設置されたトレーニングエリアを訪れた様子を公開。砂浜で、ハーフトップにショートパンツという出で立ちで、ベンチプレスやロープを使ったトレーニングなどを行った。

過酷な内容だが、すべて自主的にやっているとのことで、「時間があればやっぱやりたいっすよね」と語っていた。

トレーニングのビフォー＆アフターの写真では、ビフォーの角田さんのウエストもくびれているが、アフターの方は腹筋の割れた線がくっきり。腕の筋肉も目立って見える。

スタッフから「痩せたのに、腕だけ大きくなってる」と言われると、角田さんは「引き締まってます？ 嬉しい」と喜んでいた。

コメント欄には「腹筋やばすぎですね♪ ストイックな所大好きです」「腹筋と肩腕が引退した選手のそれではない... かっこいい！」「いつでも第一線で戦えそうです......！」「肉体も勿論凄いですが、スピリッツも凄すぎます...！」などと書き込まれている。