「りくりゅう」三浦璃来＆木原龍一、制服衣装がかわいすぎて悶絶...「かわいい」「素敵」「同級生に見えます」

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得し、2026年4月に引退を発表した「りくりゅう」の三浦璃来さん（24）が、8月4日にインスタグラムを更新。プロデュースしたアイスショー「THE DESTINY」の全公演を終えたことを報告した。

「私たちを信じてくださり本当にありがとうございました」

三浦さんはインスタグラムで、「THE DESTINY 4公演無事に終了しました！ カップル競技の魅力を沢山詰め込んだ非常に心に残るアイスショーとなりました」と投稿。出演者たちとの集合写真や、パートナーの木原龍一さん（33）との2ショットなどを公開した。三浦さんと木原さんは、学生服風の衣装やTシャツ、野球のユニフォーム風衣装などに身を包み、笑顔やおどけた表情などを見せている。

三浦さんは、出演者や関係者、観客らに向けて「私たちを信じてくださり本当にありがとうございました。とても素敵な経験となりました。これからカップル競技の輪がさらに広まりますように」とつづった。

コメント欄には「JKりくちゃんめちゃくちゃ可愛い」「二人とも高校生に かわいい」「高校生カップルみたいで素敵」「お二人同級生に見えます！ りくちゃんホントに制服お似合いです」などと書き込まれている。