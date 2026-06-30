フィギュア・中井亜美、赤×黒衣装で大人っぽく...妖艶な雰囲気　「赤いドレスの天使」「かわいいから綺麗に」

ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美選手（18）が、2026年6月29日にインスタグラムを更新。6月26～28日まで行われた、フィギュアスケート日本代表エキシビション「Dreams on Ice 2026」の共演者たちとの写真を公開した。

「挑戦のプログラムになっている」

中井選手はインスタグラムで、26年5月に競技引退を発表した坂本花織さん（26）をはじめとする共演者たちとの集合写真や、自身の演技中の写真を公開。集合写真ではまだあどけない笑顔を見せているが、演技で黒と赤の大人っぽい衣装をまとい、笑みを浮かべている。

中井選手は「今回は新シーズンのSP（ショートプログラム）を披露させていただきました！ 挑戦のプログラムになっているのでシーズンを通して成長した姿をお見せできるよう頑張ります！」と意気込みを語った。

コメント欄には「赤いドレスの天使」「今まで見たことがない妖しい雰囲気の亜美ちゃんも素敵でした 特に最後の表情が艶っぽいです」「あみちゃんかわいいから綺麗になった感じがする 幼さ抜けたね」「赤×黒の衣装が妖艶な感じがして、とても素敵です」などと書き込まれている。