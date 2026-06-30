「写真いいんですか？！」...46歳「伝説のJr.」の姿に大歓声「カッコよすぎ」　井ノ原快彦が「呑んだ」報告

アイドルグループ「20th Century（トニセン）」メンバーで俳優の井ノ原快彦さん（50）が、2026年6月29日にインスタグラムで、元「ジャニーズJr.」の小原裕貴さん（46）と一緒にお酒を飲む写真を公開し注目を集めている。

「サイコメトラーEIJI。29年前のドラマ。懐かしいね」

井ノ原さんは「松岡と裕貴と呑んだ」と切り出し、小原さんとアイドルグループ「TOKIO」元メンバーの松岡昌宏さん（49）との集合写真を公開した。

小原さんは1991年にジャニーズ事務所（当時）に入所した。ジャニーズJr.を代表する人気メンバーだったが、2000年に学業に専念するためとして芸能界を引退。「伝説のJr.」とも評される。

小原さんは、井ノ原さん、松岡さんと日本テレビ系のドラマシリーズ「サイコメトラーEIJI」（1997年、1999年）で共演している。井ノ原さんは「それにしてもサイコメトラーEIJI。29年前のドラマ。懐かしいね」とつづった。

さらに、「途中から勝利が来るというので、つぶれたフリをしてみました」として、アイドルグループ「timelesz」（タイムレス）の佐藤勝利さん（29）を交えた写真も公開。身を寄せ合っておどける井ノ原さん、小原さん、松岡さんの後ろに立った佐藤さんが、小原さんの肩に手を添えている。

「勝利がV6を歌ってくれたので一緒に歌った。みんなでTOKIOも歌った」と振り返った。

コメント欄には「小原くん！！！！ 相変わらずかっこいい！！！」「えぇ～小原くん 写真いいんですか？！ 全然変わってない」「小原くん、変わってな～い！ 年取ってない 相変わらずカッコよすぎ」「令和の世にこんな日が来るなんてね、懐かしすぎるし、良い時間をお裾分けしてくれてありがとう」といった声が寄せられている。