バドミントン桃田賢斗、「格別の美しさ」純白ウェディングドレス姿の妻と2ショ　結婚式で「涙が止まりませんでした」

バドミントン男子シングルスの元世界王者の桃田賢斗選手（31）が2026年6月28日、自身のインスタグラムを更新。「無事に結婚式・結婚披露宴を終えることができました」と報告した。

「いつも何でもゲラゲラ笑い飛ばしてくれる妻」

桃田選手は、「先日、これまでたくさん支えてくださった関係者の皆様、先輩方、仲間、そして家族に見守られながら、無事に結婚式・結婚披露宴を終えることができました」とつづり、夫婦ショットなど結婚式・結婚披露宴での様子を投稿した。

桃田選手は妻について「毎日、最高に美しくて可愛い妻ですが、ウェディングドレス姿はまた格別の美しさで、涙が止まりませんでした。笑」と、ノロケ全開でつづっていた。

「いつも何でもゲラゲラ笑い飛ばしてくれる妻に支えてもらいながら、今度は自分がそんな妻を支え、幸せいっぱいの日々を過ごしてもらえるよう、これからも仕事も家庭も精一杯頑張ってまいります！」

インスタグラムに投稿された写真では、桃田選手はタキシードを着用。結婚式会場で、純白のウェディングドレス姿の妻と並ぶ2ショットを披露していた。妻の顔にはハートのスタンプが押されている。

3枚目では、桃田選手がウェディングドレス姿の妻を前に感極まった様子をみせていた。4枚目では、窓の前に立ち、夫婦で見つめ合って微笑んでいた。