首位転落の西武、この先も試練が　ハードな移動と「暑さ地獄」本拠地・ベルーナドームの戦いがカギ

西武が2026年6月30日のソフトバンク戦（東京ドーム）で0－6と今季8度目の零封負け。3連敗で首位から陥落した。

14勝3敗1分で球団初の交流戦優勝を飾るなど快進撃を繰り広げていたが、リーグ戦再開後は最下位の楽天に同一カード3連敗を喫するなど、3勝7敗と波に乗れない。

苦戦の要因はつながりを欠く打線だ。最近5試合で計7得点。我慢を強いられる展開で投手陣が踏ん張れないケースが目立つ。

「ベルーナドームの暑さと湿気が選手たちの体力をむしばむ」

ソフトバンクに首位を明け渡し、3位の日本ハムも2ゲーム差に接近している中、懸念されるのは選手の疲労だ。7月は福岡、神戸、大阪、那覇、北海道と12日間に及ぶ長期ロードが続き、14日のロッテ3連戦で本拠地のベルーナドームに戻る。その後は仙台遠征があり、今月下旬から日本ハム、ソフトバンク、（オールスターをはさんで）オリックスとベルーナドームで対戦する8連戦が待ち受けている。

「ベルーナドームで西武ファンの大声援は心強いですが、球場の暑さと湿気が選手たちの体力をむしばむ。ドラフト1位の小島大河、2位の岩城颯空、新外国人のアレクサンダー・カナリオは夏のベルーナを経験していない。FA移籍で加入した桑原将志、石井一成もベルーナで8連戦は初めてなのでパフォーマンスが落ちないか心配です」（西武を取材するテレビ関係者）

昨年は6月終了時点で貯金5だったが、7月に5勝16敗と大きく負け越し。その後も立て直せずに借金14にふくれ上がり、5位に低迷した。苦い経験を糧に、今年は進化した姿を見せられるか。

戦前はソフトバンクと日本ハムの2強を占う声が多かったが、このままズルズル負けるわけにはかない。熱い夏にしてパ・リーグを盛り上げる。

（中町顕吾）