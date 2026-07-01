小泉防衛相、「意外な人物」とW杯観戦！2ショットも披露　「似てるなぁと思ったらガチの...」ファンびっくり

小泉進次郎防衛相が2026年6月30日にXを更新し、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルに敗れたサッカー日本代表に言及し、「本当にお疲れ様でした」とねぎらった。また、W杯を「意外な人物」と観戦したことも明かした。

小泉氏が「まさかの人物」との2ショットを披露

日本は6月30日、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。前半にMF佐野海舟選手が先制点を奪ったものの、後半にMFカゼミーロ選手の得点で追いつかれ、終了間際にFWガブリエウ・マルティネッリ選手に逆転ゴールを決められ、1-2で敗れた。

小泉氏は同日にXを更新し、「サッカー日本代表の皆さん、本当にお疲れ様でした」と切り出し、「先ほどの閣議でも大臣同士でサッカーの話で盛り上がりました」と明かした。

続けて、オランダのディラン・イェジルゲス副首相兼国防大臣と、W杯グループF初戦のオランダ戦を観戦したことを振り返り、さらに、お笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也さんとも観戦したことを明かした。２ショットも披露している。

「今日までの間、来日中のオランダの国防大臣と一緒に観戦したのもいい思い出ですし、ご縁があって私が大ファンのザキヤマ（山崎弘也）さんと応援する日もありました。サッカーが繋いでくれるご縁を感じた日々でした」

小泉氏は、「日本代表の皆さん、胸を張って、笑顔で帰ってきてください」「これからも世界一の夢を応援しています。サッカー日本代表の皆さん、ありがとうございました！」などとコメントした。

この投稿に対し、「いい写真」「ザキヤマと2ショット！」「左の人、ザキヤマに似てるなぁと思ったらガチのザキヤマだった」「このツーショット面白い」「ザキヤマにそっくりな大臣がいるんかと思ったｗ」などの声が寄せられている。