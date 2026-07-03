【ブレイキングダウン】元選手経営の飲食店が火事被害、「このタイミングでありえへん」...再開メド立たず沈痛

格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）の元選手で、ユーチューバーのノッコン寺田（41）が、2026年7月2日にユーチューブを更新し、大阪市内で経営する飲食店が火事被害にあったことを報告した。

「出火原因は、まだ分からない」

寺田は自身の過去のユーチューブ動画の中で、25年4月に大阪市内に飲食店をオープンさせたことを報告していた。

動画では、開店にあたり、開店資金として用意した約2000万円を、知人男性に持ち逃げされたことなども明かしていた。

苦境の中、ようやく開店にこぎつけた店だっただけに、寺田は「うちのバーが先日、火事になりました」と厳しい表情で切り出し、当時の様子を次のように説明した。

「スタッフ全員がショックで、僕もメッチャショックです。不幸中の幸いとして、スタッフの子や、お客様にケガがなくて本当に良かった。出火原因は、まだ分からないが、3階にバーがあるんですけども、その3階の共用スペースから火が出たみたいです。うちの階だけ営業ができるかどうか分からない状態になっている」

寺田によると、飲食店には「BreakingDown」で活躍した選手や、海外のインフルエンサーらが多数来店し、賑わっていたという。今回の火事は、店が軌道に乗ってきた矢先の災難だった。

寺田は「みんなで作り上げたバーが、大成功してみんなで喜んでいる時だった。このタイミングで、俺らのバーの3階だけ燃えるって。『ありえへんな』と思って。『ついてなさすぎやな』と思って」と表情を曇らせ、「ひどい状態で、これでよくスタッフやお客さんにケガがなかったなと思うレベル」と振り返った。