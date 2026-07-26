「役満ボディー」岡田紗佳、花柄超ミニのコーデで異次元スタイル　「超可愛いかった」歌手デビューイベント

「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）が2026年7月19日、自身のインスタグラムを更新。歌手デビューシングル発売記念イベントでの衣装を披露した。

「ファンに感謝しかない」

岡田さんは、「初めてのリリイベにお越しいただいた皆様、ありがとうございました～！」といい、ステージに立った全身ショットを含む4枚の写真を投稿した。

「最初緊張し過ぎて頭真っ白でやばかった」「けど、来てくれたみんながたくさん声を出してくれて、どんどんほぐれて行きました、ありがとう」とつづり、「来週も三日間あるので、もっと盛り上げて行けたらいいなと思います」と語った。

「不安だらけだったけど、終わってみたらすっごく楽しかった！」「ファンに感謝しかない」と伝え、「心よりありがとう！」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、ミントグリーンでダブルボタンのジャケットに、花柄のミニスカートを着用。足元には刺繍入りのストッキングを合わせ、ストラップシューズを履いていた。3枚目ではマイクを手に笑顔のショットを披露していた。

この投稿には、「脚長！！」「とてもお綺麗です！！」「超可愛いかった」「彩り豊かで美しい」「最高に素敵過ぎる」「めっちゃ美人」といったコメントが寄せられていた。