元NHK中川安奈アナ、私服ショーパン×グレーのキャミ姿で...野球観戦ショット　「めっちゃくちゃ可愛い～」

NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年7月21日、自身のインスタグラムを更新。グレーのキャミソール×黒ショーパンの夏コーデを披露した。

「夏を感じたくて行ってきました」

中川さんは、「夏を感じたくて行ってきました」「妹と」と報告し、グレーのタイトなキャミソールと黒いショートパンツを合わせたコーデやスタジアムで野球観戦する様子を投稿した。千葉ロッテマリーンズの本拠地・ZOZOマリンスタジアムを訪れ、ロッテ対ソフトバンク戦を観戦したようだ。「焼けた気がする」と振り返った。また、この日の私服コーデについても紹介していた。

インスタグラムに投稿された写真では、足元にサンダルを合わせて、グレーのタイトなキャミソールと黒いショートパンツを着用。球場の前で、横を向いて微笑む全身ショットを披露していた。2枚目では、カメラ目線で笑顔をみせていた。5枚目では、球場で撮影した笑顔のアップショットを披露していた。8枚目では、両手をあげてポーズをきめていた。

この投稿には、「めっちゃくちゃ可愛い～」「スタイル抜群」「めっちゃ綺麗」「相変わらず、可愛いです」といったコメントが寄せられていた。