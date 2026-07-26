



「ネットの旬が、すべてわかる」J-CASTニュースが2026年、20周年の節目を迎えました。

2006年に創刊して以来、長きにわたって成長することができたのは、読者の皆さんのおかげです。

J-CASTニュースでは、次の3つの価値を大事にして取り組みを続けてまいります。

●ネットで話題のテーマを独自の切り口で

SNSをはじめインターネット上で話題になっているテーマを、タイムリーに拾い上げる。政治・経済からスポーツ、エンタメと総合ニュースサイトとして広いジャンルをカバーし、J-CASTニュースの記者たちが考える独自の切り口を持つ記事で発信する。

●読者の「知りたい」を取材で深掘り

SNSで拡散されたうわさ、切り抜きの内容、多数派の意見は本当に正しいのか。読者の皆さんが本当に知りたいことを、取材を通して深く掘り下げ、迫る。

●多角的な見方、考え方で報じる

ニュースを一つの方向からだけで取り上げず、背景や根拠を探ることでデマや誤解を正すなど多角的に考え、検証する。「声の大きい人」の意見ばかりを優遇せず、少数派の意見や見方にも目を向ける。

株式会社ジェイ・キャストでは、「あらゆる人の好奇心に応える」を事業の共通目的としています。J-CASTニュースでも、3つの価値を軸に「読者の知りたい」に応え、新たな発見をもたらすメディアを目指していきます。

これからもJ-CASTニュースをよろしくお願い申し上げます。

J-CASTニュース編集部一同