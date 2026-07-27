【大リーグ】元韓国セーブ王、「異物使用疑惑」で出場停止 「一体どんな異物を」地元メディア疑問...大谷翔平への「故意死球」示唆で波紋の過去も

大リーグのミネソタ・ツインズ傘下3Aでプレーする韓国出身コ・ウソク投手（27）が、グラブの異物規定違反疑惑により退場処分を受けた。

「コ・ウソクが逆風に直面している」

コは、2026年7月25日（日本時間）に行われた3Aの試合の7回に3番手として登場した。

複数の韓国メディアによると、マウンドに上がる直前に、審判によるグラブチェックが行われ、グラブに粘着物質が見つかり退場となった。コは1球も投じることなく、グラブは押収されたという。

これにより、コは大リーグ機構（MLB）から10試合の出場停止処分を受けた。

コは、韓国プロ野球（KBO）時代の22年に最多セーブのタイトルを獲得。23年オフにポスティングシステムを利用してサンディエゴ・パドレスに移籍した。韓国メディアによると、2年総額450万ドル（約6億3000万円）で契約したという。

渡米してから2シーズンは、大リーグでの登板はなかった。マイナー暮らしが続く中、7月8日にミネソタ・ツインズで大リーグに昇格した。10日に大リーグデビューを果たし、その後、3試合に登板するも結果を残せずマイナーに降格した。

元韓国セーブ王のまさかの出場停止処分。複数の韓国メディアが速報した。

「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は、「コ・ウソクが逆風に直面している。異物混入による処分は、KBOリーグでも大リーグと同様に適用されている。したがって、コ・ウソクの大リーグ復帰への挑戦はもちろん、韓国への復帰の際にも足かせとなる見通しだ」と報じた。

「SPOTV NEWS」（ウェブ版）は「青天の霹靂コ・ウソク、結局10試合の出場停止 一体どんな異物を使ったのか...規定違反で懲戒処分」とのタイトルで記事化した。