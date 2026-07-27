ついにスタートのドラマ「VIVANT」シーズン2、初回に予想外のキャスティングでネット沸く...すぐ気づいた人も

日曜劇場『VIVANT』第2シーズンが、2026年7月26日にいよいよ放送を開始した。待望の続編は初回から大きな話題を呼んだが、なかでもファンを沸かせたのが、ある登場人物の『声』だ。

物語に現れたスーパーコンピューター「AIハヤト」を、人気アニメ『名探偵コナン』などで知られる声優・高山みなみさんが担当していたことがサプライズで明かされ、SNSに驚きの声が広がっている。

「最高のキャスティングすぎる」

待望の第2シーズンがついにスタートした日曜劇場『VIVANT』。第1話では、主人公・乃木憂助（堺雅人さん）が別班の司令・櫻井里美（キムラ緑子さん）に呼ばれ、通されたある一室でスーパーコンピューター「AIハヤト」と対面する。

櫻井から指示を受けたハヤトは、別班員が入院していた病院に残された記録や、ネット上の映像などを次々と照合し、大量の情報を短時間で処理していく。そのうえで「別班の情報を流したのは新庄の可能性が高い」との見立てを示すなど、作戦を支える存在として高い能力を見せた。

このAIハヤトの声を担当していたのが、高山みなみさん。本人にとって日曜劇場への出演は今回が初めてだという。

高山さんは、『名探偵コナン』の江戸川コナン、『忍たま乱太郎』の猪名寺乱太郎、『魔女の宅急便』のキキなど、数多くの人気キャラクターを演じてきた声優だ。長年アニメの第一線で活躍し、幅広い世代に親しまれている。そんな経歴のなかでも、感情を持たないAIを声で表現する役どころは異色といえるだろう。

放送が終わると、SNSには「コナン」ファンからも感想が続々と届いた。「AIハヤトが高山みなみさんの声だってすぐわかりました」「名探偵コナンも大好きなのでこちらのサプライズ 嬉しかったです！」「話し方がフィルターかかってても『コナンくん感』が半端ないから」といったコメントが並び、特徴ある声にすぐ気付いた人が多かったことがうかがえる。

一方、第1話では、テントへの潜入任務にあたっていた別班員5人が何者かに連れ去られるという衝撃的な展開も描かれた。物語が一気に動き出すなか、AIハヤトがこの先どんな形で乃木たちを支えていくのかにも関心が集まっている。

さらなるサプライズキャストの登場を待ち望む声も高まっており、第2シーズンの続きからますます目が離せない。