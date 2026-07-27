「店員さんが店の外まで走って追いかけてきて」　ネルソンズ青山が思わぬ形で「食い逃げ騒ぎ」に巻き込まれ

お笑いトリオ「ネルソンズ」の青山フォール勝ちさんが2026年7月27日、「食い逃げ」騒ぎを起こしてしまったとしてXで謝罪した。

オダウエダ植田ツッコミ「早く警察に捕まって」

青山さんは「昨夜、福岡のラーメン屋さんにて、普段の券売機での支払いに慣れすぎていたため、お会計を済ませたつもりでそのまま店を出てしまいました」と報告した。

「店員さんが店の外まで走って追いかけてきてくださり、店に戻って代金をお支払いしました」といい、謝罪した。

「結果的に食い逃げ騒ぎのような形になってしまい、お店の方やその場にいた皆様をお騒がせしてしまったことを深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした」

青山さんら「ネルソンズ」は26日、福岡市の「よしもと福岡大和証券劇場」で開催されたライブイベント「福岡よしもとお笑いライブ」に出演していた。

投稿を見た人からは、「確かにヒヤッとすることあるなあ」「牛丼屋で同じようなミスをやってしまったことがある」など、共感の声もある。

一方で、「発券機がないことに文句があるのか？」「わざわざ投稿するというのは言い訳がましく感じる」など、厳しい反応もあがっている。

なお、ネルソンズの後輩にあたるお笑いコンビ「オダウエダ」の植田紫帆さんは、青山さんの投稿を引用し「早く警察に捕まって吉本退社してください！！！！」とツッコミを入れている。