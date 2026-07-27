くら寿司、SNS拡散の迷惑行為動画は「過去の事案」　発生は5年以上前、「すでに対処・解決済み」

回転すしチェーン「無添くら寿司」は2026年7月27日に公式Xで、SNS上に拡散している迷惑行為の動画について、5年以上前に発生した「すでに対処・解決済み」の事案だと説明した。

「全店舗でお客様が入れ替わるたびにテーブルや備品を清潔な状態へ」

くら寿司公式Xは、「現在、SNS上にて当社店舗での迷惑行為に関する動画・画像が投稿されております」とし、

「本件は5年以上前に発生し、すでに対処・解決済みの過去の事案となり、現在の出来事ではございませんのでご安心ください」

と、明かした。

続けて、くら寿司では「お客様に安心してお食事をお楽しみいただけるよう、全店舗にてお客様が入れ替わるたびにテーブルや備品を清潔な状態へ入れ替える『クリーンテーブル』の取り組みを徹底しております」と説明した。

「今後も皆様に安心・安全でおいしいお寿司をお届けできるよう、衛生管理と店舗環境の維持に全力を尽くしてまいります」とした。

Xでは7月25日頃から、くら寿司の店内で男性が醬油さしに口を付けている様子の動画が拡散していた。