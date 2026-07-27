ヒカキン、有名人と新たに友達になったと明かす...「修羅場をくぐり抜けてきた覇気が出てる」

YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが、2026年7月19日に生配信を行い、新しく友達ができたことを明かした。

「これはもう、切っても切れない存在」

配信の中で「最近ね、うれしいこと1個あって」と切り出したヒカキンさん。「とある人と友達になれた」と明かした。

相手は「もともと知り合いではあった」「何回もお会いしたことあるし、しゃべったこともある」人で、最近「これはちょっと、自称友達かな～」と言えるまで関係が発展したという。

誰なのかとコメントが盛り上がる中、正解が書き込まれ、ヒカキンさんは「そうです。EIKO！ GO！！ です」と、相手がお笑い芸人の狩野英孝さん（44）だと明かした。

きっかけはテレビ番組での共演だったという。「これはもう、切っても切れない存在」と言えるまでの関係になったそうで、「いつかマイクラ（編注：Minecraft）したいね、英孝さんともね。そういう話はしたんだよね」と話した。

ヒカキンさんは狩野さんの魅力について、「一人じゃん。で、あれだけ長く第一線でやられてて」、「めっちゃCMも出るぐらい活躍されてて、一人でやってきたっていうところが、僕も一応YouTuberで一人じゃん。それとは比べ物にならないぐらいプレッシャーあると思うんだよね。ピン芸人で一人で出てって、思いっきりウケを取らなきゃいけないとかね。その修羅場をくぐり抜けてきた覇気みたいなのが出てるんですよ」と語っていた。