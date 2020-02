松本潤、朝から「英語」でファンと交流　質問に回答...「時間を割いてくれることが嬉しい」

嵐の松本潤さんがインスタグラムを利用して、世界中のファンとの交流を図っている。

2020年2月20日朝、インスタグラムのストーリーズ(機能)で、ファンから寄せられた質問に英語で回答した。

インスタでファンからの質問を募集

松本さんは20日朝、「Answers to your questions!(編集部訳:みんなの質問に答えるよ!)」といって、4回の投稿にわけて、計17個の質問に回答した。質問も回答もすべて英語だ。

松本さんは以前にインスタグラムで質問を募集しており、2月8日に日本語でいくつかの質問に回答したことが大きな反響を呼んでいた。

今回はすべて英語のため、英語力に自信のない日本のファンからは戸惑いの声も上がっているが、「英語の勉強になる」「ファンの質問に時間を割いてくれることが嬉しい」「朝から松潤のストーリー見られるとか幸せすぎるんだけど....!」と、ファンサービスを喜んでいる。

寄せられている質問はさまざまだ。中には、「Will you be my Valentine?(編集部:私の恋人になってくれる?)」という愛の告白も。これには「A little late for Valentines,haha(編集部訳:ちょっと遅かったね笑)」と返しており、こうしたアイドルとしてのうまい返しにファンからは「さすが」「神回答」との声も寄せられている。