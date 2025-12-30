養老乃瀧、「醤油を容器のまま口に」物議の写真拡散で声明　投稿本人は「持ち込んだ」主張か、店は全て新品交換

「養老乃瀧」「だんまや水産」「一軒め酒場」など居酒屋チェーンを展開する養老乃瀧（東京都豊島区）が2025年12月29日、SNS上で「グループ店舗内で醤油を容器のまま口にする様子を撮影した画像」が拡散されていることを受けて、公式サイトで対応を発表した。

店の備え付けか持ち込まれたかは断定できていないものの、同一商品だったといい、卓上の醤油はすべて新品に交換したという。

「投稿者が来店した事実は認識しております」

発表では、「このたび、当社グループ店舗内で醤油を容器のまま口にする様子を撮影した画像が、SNS上に投稿され、その内容が他のSNS上でも拡散されていることを確認いたしました」と概要を報告した。

拡散されている画像について「ロックされたInstagramのアカウントより投稿されており、ストーリーズ機能を通じて投稿された模様」としながら、現時点で同社は原典を確認できておらず、第三者によるSNS投稿と画像情報から把握したという。その後の状況は、

「投稿者本人からは、『店舗備え付けの醤油ではなく、自身が持ち込んだものである』との趣旨の主張がなされていることも確認しておりますが、当社が該当店舗に聴取したところ、Instagram投稿者が来店した事実は認識しておりますが、その醤油を持ち込んだ真偽について現時点で確認できておらず、断定はできない状況です」

と説明。店舗としては撮影行為、醤油の持ち込みは許可していないと補足した。