「ぱーてぃーちゃん」信子、清楚系の爆美女に変身　「ビジュがバチ良い」「かわいすぎて滅」大反響

お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」マネージャーのXが、2026年2月10日、メンバーの信子さん（33）の写真を公開。いつもと雰囲気が違う姿が、かわいいと注目を集めている。

「THE神業チャレンジ」企画で大変身

信子さんは、2月3日放送のバラエティー番組「THE神業チャレンジ」（TBS系）に出演。メイクのプロの手でいつもと違うヘアメイクを施され、商店街にまぎれ込んだ芸能人を見破れるかという企画に登場した。

信子さんはシルバーと青のツートンカラーの髪を隠し、暗い色のロングヘアーのウィッグを装着。その上に白のニット帽をかぶった。メイクは普段の濃いギャルメイクを封印し、薄くツヤのあるリップやぷっくりとした涙袋で、「清楚系」に変身していた。

マネージャーのXは2月10日、番組で変身した姿の信子さんの自撮り写真を公開した。

Xユーザーからは「ビジュがバチ良くないっすか信子先生...」「いつもの強めギャルメイクの信子ちゃんもかわいいけど、この清楚ギャルメイクも似合う かわいい～」「信子さん可愛すぎて滅」「めちゃくちゃ儚げ美女で信子ちゃんのポテンシャルすごい」などのコメントが寄せられている。