「握手写真」投稿に批判殺到のれいわ前議員、高市首相と2ショ投稿で再炎上　「どの面下げて」「理解出来ない」

2026年2月8日投開票の衆院選で落選したれいわ新選組の八幡愛前衆院議員が、10日にXで、高市早苗首相とのツーショット写真とともに、「いつか必ず戻ってきます！！」と今後への意気込みをコメントした。しかし、この投稿には批判の声が相次いでいる。

「永田町、いつか必ず戻ってきます！！」

八幡氏をめぐっては、2月1日夕方にXで「握手にはお気をつけください」との注意書きを添えて、ジャーナリストと握手する写真を投稿した。

同日朝には高市首相が、腕の治療のためとして、討論番組「日曜討論」（NHK）を急きょ欠席していた。高市首相はXで、関節リウマチの持病があると明かしたうえで、遊説中に支援者と握手した際に痛めてしまったと説明。しかし、午後には地方遊説に姿を見せたことから、疑問視する声も上がっていた。

こうした背景から、八幡氏の投稿は、握手で手を負傷したという高市氏をやゆするものだとして、批判する声が相次いだ。八幡氏は同日夜、「私はなにも言ってないのに勝手に炎上してるので、改めてみんなで考えましょう」と主張している。

選挙後、10日に八幡氏は、「ひとまず議員会館事務所の片付けの目処がたちました！！」と事務所の撤収作業について報告。「永田町、いつか必ず戻ってきます！！ また会う日まで！！」と今後の意気込みをコメントした。笑顔の高市首相と並ぶ写真を添えた。

しかし、この投稿にも「どの面下げてそんな写真上げてんの？」「理解出来ない」「あんな投稿しといてこの写真出す？」といった声が寄せられ、批判の声は収まらなかった。