女子モーグルにまた逸材！「あまりに美しすぎて悶絶」、五輪初出場の24歳にネット「激萌え〜」

ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子モーグル日本代表の中尾春香（24）が、インターネット上で注目を集めている。

女子モーグル決勝1回目が2026年2月11日に行われ、中尾は17位となり、上位８人で行われる決勝２回目に進むことはできなかった。

「中尾春香選手のビジュが良すぎて横転」

スポーツ紙の報道によると、大阪府出身の中尾は中学1年生の時にモーグルを始めたという。

これまで、ワールドカップや世界選手権などの国際舞台で活躍し、今大会、五輪初出場となった。

インターネット上では、試合後のテレビインタビューに応じる中尾のビジュアルが大きな話題となった。

Xでは「歯並びが尋常じゃなく綺麗。美しい」「確かに中尾選手が美人であるということは認める。 認めざるを得ない！」「中尾春香選手のビジュが良すぎて横転」「激萌え〜」「中尾春香選手の笑顔 素敵！」「女子モーグル また逸材が出てきたん？」「あまりに美しすぎて、悶絶」「中尾春香選手推してます」「逸材見つけたモーグルの中尾春香やべーから見て」「何だこのアイドル並みのルックスは！」の声が寄せられた。

今回は決勝2回目に進めなかったが、14日に行われる1対1で対戦するトーナメント形式のデュアルモーグルでメダル獲得を目指す。