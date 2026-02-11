石破茂元首相、当選あいさつでハプニング　マイクぽんぽん...「どんどん可愛く」ネット笑い

石破茂元首相が2026年2月10日、Xを更新。8日に投開票された衆院選後の当選あいさつの様子を明かし、ネットの注目を集めている。

「当選のお礼なかなか言わせてもらえないしげる」

第51回衆院選では、自民316議席、維新36議席と、与党が大きく議席を伸ばす結果となった。石破氏も投開票が締め切られた20時過ぎに当選確実が報じられる「ゼロ打ち」での当選を果たした。

石破氏は10日にXで、「なかなか挨拶できませんでした」として当選後のあいさつの様子を映した動画を公開した。

動画冒頭には、壇上に向かう石破氏を背景に、合成音声で「当選のお礼なかなか言わせてもらえないしげる」とのナレーションが入っている。

自身のポスターが貼られた壇上に立った石破氏は、マイクを手にすると「皆様、ありがとうございました。14回目、議席を頂戴することができました」と語り始めた。しかし、「1番最初に当確が出たってのは久しぶりだったなぁと思いますけど......」としたところで、報道各社向けのマイクが届いていなかったことが判明。

束ねられたマイクを持ってきたスタッフに、石破氏は微笑みながら「もう1回最初からやる？」と笑顔で申し出た。会場からは笑い声が上がった。