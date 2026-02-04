小泉進次郎氏、「赤ちゃん抱っこ」待ちの行列をX公開　「すごい並んでるな」SNS驚き...本人が心境吐露

小泉進次郎防衛相（44）が2026年2月3日にXで、赤ちゃんの抱っこを期待されることが増えたと明かし、赤ちゃん連れの母親が並んでいる様子を公開した。SNSでは、「我が子も抱っこしてもらいたい」「すごい並んでるな」などの声が寄せられている。

「めっちゃ赤ちゃん抱っこ待ちの列がw」

小泉氏を巡っては、泣き叫ぶ赤ちゃんを抱き抱える写真がたびたび話題になっている。

2月1日のX投稿では、「うちの子抱っこしてくれますか」と頼まれたと明かし、小泉氏の顔を見つめている赤ちゃんを抱っこしようとする瞬間の写真を公開。だがその後の投稿では、小泉氏に抱えられた赤ちゃんが泣き叫んでしまう様子も披露した。

さらに1月29日のX投稿でも、別の赤ちゃんを抱き抱えている様子を公開。しかしこの写真でも、赤ちゃんは泣き叫んでいる。このときも「うちの子抱っこして」と頼まれたとしている。

小泉氏の赤ちゃん抱っこが話題になるなか、3日の投稿でも再び言及。「何か、赤ちゃん抱っこを期待されてきてる...。しかも、泣かないとガッカリされる（苦笑）」とコメントした上で、また別の赤ちゃんを抱っこしようとする自身の写真を披露した。

この写真では、母親が抱き抱えている赤ちゃんを、笑顔の小泉氏が持ち上げようとする様子が写っている。そして母親の後方にも、赤ちゃんを抱える複数の女性が並んでいる。

SNSでは、「赤ちゃんが並んでる」「良く見たらすごい並んでるな」「待機列出来てる」「定番になりつつある」「ベビーの列長いのも草はえる」「めっちゃ赤ちゃん抱っこ待ちの列がw」などと驚く声が上がっている。