格闘家・ジョリーの妻、買い物中の車への落書き被害に困惑　「今名乗り出るなら...」

2026.01.29 14:30
エンタメ班

   格闘技イベント「RIZIN」や「BreakingDown」などに出場している格闘家のジョリー選手の妻で元美人マネージャーとして知られている清水ゆりさんが2026年1月26日にXで、買い物中に車に落書きされたことを明かした。

  • 清水ゆりさん（左）とジョリーさん。ジョリーさんのインスタグラム（＠jollyryoma0423）より
「通報しました！」

   清水さんはXで、「ドンキに買い物行ってたら落書きされてたんだけど」とつづり、車のボンネットに描かれた、男性器を彷彿させるイラストや「FUCK you」といった落書きの写真を公開。まったく心当たりがないようで、「なぜ？」とつづっていた。

   さらに清水さんは次のポストで、「通報しました！警察の方来てもらいました」と報告。「監視カメラ確認してもらってます」と明かした。

   一方で、「今名乗り出るなら話は聞いてあげるょ」とし、「どーする？」と呼びかけていた。

   このポストに清水さんの元には、「徹底的にやってやったほうがいいと思う！」「清水さんと分かっての落書き？」「話聞く必要ない」という声が集まっていた。

ジョリー
清水ゆり
