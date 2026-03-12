「ごちそうさま」疑問視の実業家、「出禁らしい」飲食店から連絡　「は？」「ただ疑問を言っただけ」

飲食店を出る時に「ごちそうさまでした」などと言う文化に疑問を呈したSNS投稿が波紋を広げた、実業家・河原由次氏が2026年3月10日、ランチの会食で予約していた飲食店から来店を断られたとXで明かした。「出禁らしい。は？俺、ただ疑問を言っただけやぞ」と困惑をあらわにした。

「俺たちお店にご馳走してもらったわけじゃない」

河原氏を巡っては、9日のX投稿がSNS上で波紋を広げていた。この投稿では、飲食店を出る時に「ごちそうさまでした」「ありがとうございます」「美味しかったです」と客が言う文化に疑問を呈していた。

「でも普通に考えたら俺たちお店にご馳走してもらったわけじゃない。普通にお金払ってる。むしろ店側からしたら『食べに来てくれてありがとうございます』やろ。この感覚、俺がおかしいのか？」

この投稿は9日18時時点で約3000件リポスト（拡散）されており、「お互いありがとうでいいんだよ」「さみしいよな。こういう考え方は」「私はそうは思わない」などと批判する声が寄せられていた。また、お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢さんもXで批判する事態になっている。

河原氏は同日、自身の投稿を引用リポストした上で、「ちなみに俺は店出る時『ごちそうさまです』じゃなくて『美味しかったです』って言う」と説明する。

その理由については、「お金払ってるからご馳走になってない。でも美味しい料理を出してくれたことにはちゃんと敬意を払う」と記した。最後に「この方がビジネスとして健全やと思ってる。まだおかしいか？」と問いかけている。

この投稿に対しても、「美味しかったですも同列でおかしいって言ってるやん」「自分の最初のポスト見返してみ」「金どうこうじゃないですよ」「お金を払ってやったは違う」などと批判する声が上がった。