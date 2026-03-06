新幹線で「豚まん」注意された実業家、会社に豚まん投げつけられる　実害を報告「ただのいじめ、いや、犯罪です」

新幹線の車内で「豚まん」を食べて他の乗客から注意を受けたと明かし、SNS上で賛否両論が起きている、実業家・河原由次氏が2026年3月6日、同氏が経営する会社のエントランスに「豚まん」を投げつけられる被害に遭ったとXで明かした。

河原氏「こちらも適切な処置をさせて頂きます」

河原氏を巡っては、3月4日のX投稿が注目を集めている。新大阪から乗った新幹線で大阪土産の定番「551蓬莱」の豚まんを食べていたところ、隣の席の男性から「551は新幹線で食べちゃダメだろ」と注意を受けたという。

この体験について、河原氏は「こういう自分の価値観をいきなり他人に押し付ける人、どう思う？」「新幹線で食べる人がいるから駅であったかい豚まん売ってるんだろ？」「大阪人に『551食うな』は喧嘩売ってる」などと憤りをあらわにした。

この投稿を発端に、新幹線で豚まんを食べる行為についてSNS上で議論が起きている。自民党の河野太郎衆院議員も5日に反応し、「551って新幹線で食べたらあかんの」などと主張する事態になっている。

こうした中、河原氏が6日、「重要なお知らせ」と題した声明文を投稿し、「豚まん騒動の件で 本日、弊社東京オフィスのエントランスに豚まんを投げつけて去った人物がいます」と被害を報告した。

添付された動画では、河原氏が経営する会社のエントランスの壁や床に、バラバラになった豚まんが落ちている。

河原氏は「防犯カメラはありますので、既に警察には通報済みです」とし、「SNSで賛否あるのは仕方ない事ですが、ここまでくるとただのいじめ、いや、犯罪です」と訴えた。最後に、「度が過ぎた嫌がらせについてはこちらも適切な処置をさせて頂きます」としている。