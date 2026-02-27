J-CAST ニュース

安藤美姫、りくりゅうの金メダルに「木原選手が今あるのは...」　ニコニコ顔から一転...涙が止まらない高橋成美

   ミラノ・コルティナ冬季五輪の｢すごい、すごい、すごい｣発言で一躍有名になった元フィギュアペア日本代表の高橋成美さんが感涙にむせぶ場面があった。2026年2月26日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）で、ミラノ・コルティナ冬季五輪でりくりゅうペアが金メダルをとったシーンを振り返った時のことだ。

  • 安藤美姫さんのインスタグラム（@ miki_m_ando0403）より
  • 高橋成美さんのインスタグラム（@narumiro）より
  • 安藤美姫さんのインスタグラム（@ miki_m_ando0403）より
「彼の未熟なところを彼女が支えていた」二人が出会わなければ今がない

   高橋さんがMCの恵俊彰さんらにりくりゅうペアの素晴らしい演技を解説している最中、コメンテーターの安藤美姫さんが突然「ここでちょっと言わせていただいていいですか」と挙手。高橋さんは「おおおおっ」と笑うがスタジオは一瞬緊張した空気に。

   安藤さんは「ペアスケートの金メダルという素晴らしい功績を挙げたからこそ注目されていると思うんですが、木原選手が今あるのはここにいる高橋選手が最初のパートナーだったからです。彼の未熟なところを彼女が支えていたからこそ最初のオリンピック代表にもなれた。彼が高橋選手に出会わなければこの道は開かれていないと正直思っている」と語る。安藤さんの発言を聞いていた高橋さん、初めはニコニコしていたが、感極まって顔を天井に向ける。

「自分のがんばりを、美姫ちゃんが覚えていてくれた」
