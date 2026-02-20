早速危うい「高市チルドレン」　ビジョン語れず沈黙、エア電話で取材回避...教育係に「裏金」議員で大ヒンシュク

2026年2月8日に投開票された衆議選で、自民党は歴史的な圧勝を飾った。66人もの新人議員が誕生し、世間では「高市チルドレン」として注目を集めている。だが当選からわずか数日で、早くも議員としての能力を疑わせる言動が相次ぎ、「裏金」問題を起こした議員が教育係を務めていることも波紋を広げている。

最年少26歳、実現したいこと聞かれて「な、何をですか？」

高市チルドレンの中でもメディアの注目を一身に浴びているのが、比例北海道ブロックで初当選した最年少26歳の村木汀（なぎさ）氏だ。だが、2月18日の初登院では早速、頼りない言動が見えた。テレビのインタビューに「巨大与党と言われているが、何を実現していきたいですか？」と問われると、村木氏は「な、何をですか？」と困惑した様子。「国民の皆様の声を真摯に受け止め、それを国政に届けていく、そういった役割を担っていければと思います」という、紋切り型の答えに終始した。この様子にSNSで「実現したいことを即答できないような議員なんか不要」「うちの新卒の子の方がしっかりとしたビジョンを持ってる」と辛辣な声が出た。

資質への疑問符は村木氏だけにとどまらない。初登院に先立って2月17日に自民党本部で行われた新人研修会後、比例東海ブロックで初当選した26歳の長田紘一郎氏が見せた行動にも、あきれた声が相次ぐ。テレビ局のクルーから意気込みを問われるも、長田氏は質問に正面から答えずに「えぇ、まあ、ちょっと、あの、また時間がありましたら」とごまかした。さらに「ちょっと電話が、すみません」とスマホを耳に当てて足早にその場を立ち去ったが、その際、テレビに映り込んだスマホはホーム画面のまま。つまり、実際は通話はしていなかった。

この「エア電話」による取材回避はSNSで拡散。「誰だよこんなの当選させた奴は」「意気込みくらい堂々と答えられないのかね」との批判が殺到した。この研修会に参加した新人議員の様子は多くのメディアに報じられたが、簡単な質問にも自らの言葉で語ることを避ける議員が相次いでいた。