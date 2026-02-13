ホッキョクグマ「ゴーゴ」、麻酔＆採精後に死ぬ　Xで対応問題視→ズーラシアが詳細説明「問題があったとは考えていない」

横浜市立よこはま動物園「ズーラシア」（旭区）は2026年2月9日、ホッキョクグマ「ゴーゴ」が、8日に麻酔薬を投与したあと死んだと発表した。これにXでは一部で、園の対応に問題があったのではないかとする批判が寄せられた。園は12日に、当日の対応の詳細を公表した。

よこはま動物園によると、ゴーゴは動物好きの間では有名で、「非常に人気も高かった」という。そのため、「たくさんのご意見をいただいている状況になっているのかなと思います」とした。

死亡の知らせに「ゴーゴを返して」の声も

9日の発表によると、ゴーゴは、とくしま動物園（徳島市）に移送される予定だったという。8日朝は健康状態に異常はなく、13時頃に麻酔薬が投与された。麻酔で動かなくなっている間に検査や採精を実施した。

5回目の採精が終わった後、「突発的な呼吸停止および心停止」が確認された。緊急薬剤投与や心臓マッサージの実施、ヒト用 AEDの装着をしたが、14時42分に死んだことが確認された。21歳だったという。

なお、輸送計画については、「移動によるストレスやリスクを極力軽減させるため、事前の健康管理および獣医師による状態確認を行うとともに、適切な輸送箱の選定や移動手順の事前確認など、段階的な準備を行い、安全性を高めたうえでの計画」だったと説明。輸送には移送先の飼育担当者と獣医師が帯同する予定で、輸送中のゴーゴの状態を確認できるカメラの設置など準備を進めていたという。

この報告にXでは、悲しみの声が寄せられた一方、一部では園の対応を疑問視し、「ゴーゴを返して」「麻酔なんて掛けられてなかったら今も生きてたんじゃないの」「責任者がしっかり責任を取り説明しろ」など、園を責める声も寄せられた。