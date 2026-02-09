「公明党はとんでもない読み違え」結果は自民大勝　元自民党事務局長・久米晃氏が指摘する高市首相の不安要素

2026年2月8日に投開票された衆議院総選挙で、自民党は結党以来最大の316議席を獲得した。高市人気で大勝した自民党は米国の共和党がトランプ私党になったように「早苗党」になるのか？自民党を40年余り見続けてきた選挙・政治アドバイザーの久米晃氏（元自民党事務局長）に聞いた。 （聞き手 ジャーナリスト 菅沼栄一郎）

「中道」の失敗が高市人気を助けた

―― 選挙戦終盤、トランプ大統領が高市首相へ「完全かつ全面的に支持する」と表明しました。3月には国賓待遇で、高市首相を米国へ招待するそうです。

「トランプ大統領は、相手に先制パンチをくらわし、相手がたじろいだら交渉する、という手法をとっています。日本には、パンチを繰り出さなくても、最初から軍門に下っています。トランプ大統領にとって、日本は非常に組みしやすい相手、戦後レジームからの脱却など遠い夢です」

――高市さんは、まさかこんなに勝てるとは思っていなかった、本人が一番戸惑っているんじゃないですか。

「急な解散で、多くの人はええっ？と思った。高かった高市内閣の世論調査支持率は、その後は落ちていき、このまま落ちていくんじゃないか、というのが大方の読みでしたが落ちませんでした。

一方で、立憲民主党が公明党と組んで（新党「中道改革連合」結成）、明らかにマイナスになった。自民党の（左の）対極にあった立憲が、自民党と連立を組んでいた公明党とくっついて、『中道』という名前にした。真ん中に寄って来て、国民民主や参政党や維新と、同じレベルになってしまった。立憲の責任は重いと思います。

消費税減税にしたって、ほとんどみな同じようなことを言った。争点はなくなった。高市さんが言った『私か野田（佳彦・中道改革連合共同代表）さんか』そういう選択になった。政策的な争点が、ほとんどなくなった。

公明党を過大評価しすぎました。公明党支持者は、組織の指示に従順と言われてきましたが、前回選挙では公明党支持者の自民党候補への投票は6割程度と言われています。今回も、急な路線変更に納得できない支持者も多数いたのではないでしょうか。これが高市さんを助けた。公明党はとんでもない読み違えをして、与党にも野党にもなれなくなってしまった。共産党のように孤立してしまった。『希望の党』に似ています」