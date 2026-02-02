三浦瑠麗氏、NHK「日曜討論」欠席の高市首相「リウマチ」めぐる野党批判に...「最後の読みを間違えたな」

国際政治学者の三浦瑠麗氏が2026年2月2日にXを更新。高市早苗首相が演説中に腕を痛めたことを理由に、1日放送のNHK「日曜討論」を欠席したことを野党が批判していることに言及し、「読みを間違えたな」と指摘した。

高市首相「持病がありまして、手が腫れてしまいました」

「日曜討論」では各党党首らが生放送で討論を行う予定だったが、高市首相に変わり、田村憲久政調会長代行が出演。高市首相はXで「実は、ここ数日の遊説会場で、熱烈に支援してくださる方々と握手した際、手を強く引っ張られて痛めてしまいました。関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました」と説明していた。

一方、この欠席に関し、社民党の福島瑞穂党首はXで、「私を信任するかどうかの選挙と言っているのだから、党首討論を再設定して欲しい。聞きたいことはたくさんある」と批判。また、ラサール石井参院議員も「嫌なものからは逃げ、やりたい事だけはやる。ワガママなお姫様。国民すべての声を聞くべき総理の器ではない」と批判した。

さらに、れいわ新選組の大石晃子共同代表もXで、「高市早苗総理、日曜討論ドタキャンでも遊説はするための言い訳投稿。面の皮厚さMAX！」と非難していた。