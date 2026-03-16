WBC侍ジャパン、伊藤大海SNS「誹謗中傷」被害...ファン激怒「叩いてるやつ二度と野球見るな」

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表・伊藤大海投手（日本ハム、28）へのSNSでの誹謗中傷投稿を巡り、野球ファンから怒りの声が上がっている。

「誰がなんと言おうと伊藤大海は日本のエース」

WBC準々決勝が2026年3月15日に行われ、日本はベネズエラに5－8で敗れ、準決勝進出を逃した。

伊藤は、1点リードの6回に4番手として登板。今大会、1次ラウンドの韓国戦（7日）以来、2度目のマウンドとなった。

先頭のエセキエル・トーバー内野手（ロッキーズ、24）にライト前に運ばれ無死1塁。続くグレイバー・トーレス内野手（タイガース、29）にレフト前ヒットを許した。

無死1、3塁のピンチで、ウィルヤー・アブレイユ外野手（レッドソックス、26）に逆転3ランを浴びた。後続を3人で抑えたが、これが決勝点となり日本が準々決勝で敗退した。

試合後、伊藤のSNSには「胸を張って日本に帰ってきてください！」「誰がなんと言おうと伊藤大海は日本のエース」「大海にはファイターズファンがついてるよ！！！」「次のWBCでやり返そう！！」「シーズン前にありがとうございました」「プレッシャーの中、戦う姿はかっこ良かったです」「沢山の感動をありがとうございました」「アンチに負けず頑張って！！」などとエールを送るファンが殺到した。

一方で、一部ファンから誹謗中傷コメントもみられた。この投稿に対して、伊藤のSNSコメント欄には、次のような声が寄せられた。