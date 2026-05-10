お笑い芸人が「17名の女性と不適切な関係」、元交際相手の告発認め謝罪

お笑いコンビ「サンカラーニ」のマックさんが2026年5月8日、元恋人のさいとうさんとの交際中に「17名の女性と不適切な関係」があったとする告発を認め、謝罪した。

「当時の私には想像もできなかった事実がいくつも判明」

マックさんとその元恋人・さいとうさんは、約6年間に渡りSNSで「お笑い芸人の彼女」として活動していた。若手芸人であるマックさんと、素顔を隠したままマックさんを支える一般人のさいとうさんの仲むつまじい様子が人気を集め、TikTokのフォロワー数は約90万人を超える人気カップル系インフルエンサーとして知られた。

SNS開設前の期間を含めると9年間に渡り交際していた2人だが、4月7日に破局を報告し、発信活動を終了した。

破局から1か月が経った5月7日、さいとうさんはXを更新し「先日、お別れのご報告をさせていただきましたが、その後、当時の私には想像もできなかった事実がいくつも判明しました」と切り出した。

「実は昨年ごろから、彼の行動や態度には拭いきれない疑問を抱くことが増えていました」と明かし、「私と交際していた期間中に、彼が計17名の女性と不適切な関係、またはそれを目的とした接触を持っていたことが判明しました」と告白した。