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平子理沙、超ミニスカ×シアータイツで色気ダダ漏れ　「キュンキュンします」「綺麗すぎる」「最高にかわいい」

2026.05.09 19:00
エンタメ班

   モデルでタレントの平子理沙さん（55）が2026年5月3日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つ黒いミニスカコーデを披露した。

  • 平子理沙さんのインスタグラム（＠risa_hirako）より
    平子理沙さんのインスタグラム（＠risa_hirako）より
  • 平子理沙さんのインスタグラム（＠risa_hirako）より
    平子理沙さんのインスタグラム（＠risa_hirako）より
  • 平子理沙さんのインスタグラム（＠risa_hirako）より
    平子理沙さんのインスタグラム（＠risa_hirako）より
  • 平子理沙さんのインスタグラム（＠risa_hirako）より
    平子理沙さんのインスタグラム（＠risa_hirako）より
  • 平子理沙さんのインスタグラム（＠risa_hirako）より
    平子理沙さんのインスタグラム（＠risa_hirako）より
  • 平子理沙さんのインスタグラム（＠risa_hirako）より
  • 平子理沙さんのインスタグラム（＠risa_hirako）より
  • 平子理沙さんのインスタグラム（＠risa_hirako）より
  • 平子理沙さんのインスタグラム（＠risa_hirako）より
  • 平子理沙さんのインスタグラム（＠risa_hirako）より

念願のバッグとともにパシャリ

   平子さんは、「ずっと欲しかった」といい、シャネルの黒いバッグを肩にかけ、黒いジャケットと黒いミニスカートを合わせたコーデの笑顔ショットやさまざまなポーズをとる様子を投稿した。「ツヤ感のあるレザーとシルバーの金具がお気に入り」「ヘビロテしていま～す！！」と語っていた。

   インスタグラムに投稿された写真では、黒いジャケットを羽織り、白いレースのトップスと黒いミニスカートを着用。大きなリボンのヘアアクセをつけて、足元にはシアー感のあるタイツと黒いショートブーツを合わせて、黒いバッグを肩にかけ、笑顔をみせていた。2枚目では、建物の前に立って笑顔をのぞかせる全身ショットを披露していた。6枚目では、駐車場でクールな表情で振り返る姿をみせていた。7枚目では、視線を横に向けて微笑んでいた。

   この投稿には、「可愛い過ぎます」「キュンキュンします」「綺麗すぎるやろ、、」「ものすごくお似合いです」「最高にかわいい」といったコメントが寄せられていた。

平子理沙
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