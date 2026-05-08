43歳・冨永愛が「パートナー」公開　「きゃーー」「渋い」「カッコ良過ぎ」2ショにSNS興奮　第2子出産で話題

モデルの冨永愛さん（43）が2026年5月8日にインスタグラムを更新し、出産報告した第2子の父親でパートナー、俳優・⼭本⼀賢さん（40）とのツーショットを公開した。

「いつも心からのサポートをありがとう」

冨永さんは元夫と結婚していた05年3月に第1子長男・章胤（あきつぐ）さんを出産し、09年に離婚した。26年5月7日にインスタで、⼭本さんとの子どもを出産したことを発表し、「20年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児との日々です しばらくは仕事もお休みですが、引き続き、見守っていただけたらと思います」などと伝えていた。

翌8日には、山本さんとのツーショットを3枚公開した。サングラスをかけて街を歩いたり、山本さんが差し出した食べ物に冨永さんがかぶりついたりといった仲むつまじい様子が写されている。投稿文では、

「パートナーであり私の最大の理解者、山本一賢さん 料理なんて何もできなかった人が、今ではすっかりお家シェフ いつも心からのサポートをありがとう」

投稿のコメント欄には、「ここまで愛さんとお似合いの男が居るとは。。。」「きゃーーーーーお2人の良い空気に癒されました」「カッコ良過ぎる」「渋いーっ」「世界一のかっこいいカップル」といった声が寄せられている。