調理手袋で試食、フォカッチャ店＆場所貸した三越が謝罪　保健所「一般論として、そのまま調理は衛生的でない」

日本橋三越本店（東京都中央区）のイタリア展でサンドイッチを販売した店が、調理手袋で試食する様子を撮った動画を投稿し、不衛生だと批判を浴びてインスタグラム上で謝罪した。

三越側も、「不適切な衛生管理」だったとして、公式サイトで謝罪している。三越から報告を受けた中央区保健所は、事実確認中だとしたうえで、「一般論として、そのまま調理するのは衛生的でない」と取材に答えた。

マスクや調理帽も着けていなかった

店主とみられる女性が、Tシャツの上にエプロンをした姿で、ローストビーフのカットなどをしている。隣のスタッフは、マスクや調理帽を着けていたが、この女性は、していなかった。

「私の1番好きなサンド 限定販売してるよ」。こんなコメントが画面に表示されると、黒い調理手袋をした手でローストビーフ1切れを口に入れ、試食する。モグモグ食べながら、「美味しい」とつぶやいていた。

この動画は、イタリアのパン「フォカッチャ」を使ったサンドイッチ販売店「FOCACCIAMO」（大阪市）のSNS上で投稿された。この店は、2024年10月にオープンしてから、テレビでも度々取り上げられた人気店だという。三越では、26年4月22日～5月6日の会期で開かれたイタリア展に出店し、動画は初日の様子を撮ったとしている。

ところが、5月4日ごろになって、調理手袋で試食した後、調理するなどしたのではないかとして、ネット上で不衛生だと批判が相次いだ。

この炎上騒ぎを受けて、店の公式インスタグラムは5日、「お詫びとご報告」と題する謝罪文を投稿した。

謝罪文では、動画投稿で「多くのお客様および関係者の皆様にご不快な思いとご心配をおかけしました」とお詫びし、「本来、食品を取り扱う事業者として、いかなる場面においてもお客様に不安を与えない配慮と行動が必要であり、その点において配慮が欠けておりましたことを深く反省しております」と述べた。

そして、「日頃より弊社では手袋の適切な交換、手洗い・消毒の徹底、調理工程ごとの衛生管理を実施しております」としながらも、試食などの明確なルール化や調理時の手袋・手洗い・消毒の再徹底などの対策を行うと説明した。