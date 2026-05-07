3COINS、タンブラーを発売翌日に販売停止　「ストローでの吸引ができない」問い合わせ多数で謝罪＆返品対応

300円均一を中心に展開する雑貨チェーン「3COINS」は2026年5月7日、4日に発売し5日に販売停止を発表していた商品「カスタムタンブラーシリーズ」について、「ストローでの吸引ができない」との問い合わせを受けての販売停止だと明かし、関連商品の返品・返金対応を行っていると発表した。5日時点では「諸般の事情」とのみ説明していたため、その経緯をめぐり憶測が広がっていた。

「諸般の事情により販売を停止」に憶測も

3COINSは5日に公式Xで、タンブラー本体と付属品を自身で組み合わせて使う新商品「カスタムタンブラーシリーズ」について、「諸般の事情により販売を停止させていただくこととなりました」として謝罪した。なお、この投稿は7日までに削除されている。

投稿には具体的な理由が記載されていなかったため、Xではさまざまな憶測が書き込まれていた。

3COINS は7日、公式サイトで販売停止について詳細を発表。同シリーズの「フタ付きステンレスタンブラー：470ml」「大容量ステンレスタンブラー：1.1L」の2商品について、「ストローでの吸引ができない」との問い合わせが多数寄せられたと明かし、「お客様にご不便・ご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

この2商品と関連商品は販売を一時停止しており、すでに購入した人を対象に返品・返金対応を行っているとした。

今後の販売開始時期については、改めて発表するとしている。