国民民主党・伊藤孝恵氏、「色仕掛け」投稿めぐり「法律に基づいて」対処を表明　過去にも同様の被害を受けたと明かす

国民民主党・伊藤孝恵参院議員が2026年2月18日、不適切なSNS投稿に対し、法的措置を取る方針をXで示した。伊藤氏は同日、国民民主党・玉木雄一郎代表や榛葉賀津也幹事長に「色仕掛け」しているという主旨のX投稿に抗議していた。

「今回は法律に基づいて問題に対処いたします」

伊藤氏は18日、あるXユーザーの投稿をスクリーンショットしてXで公開した。その投稿には、同氏がコミュニケーション統括本部長などの役職に就いた理由について、「玉木代表や榛葉幹事長は、伊藤かなえ氏の『女』使いに惑わされ盲目に」などと主張する根拠不明の内容が記されていた。

このXユーザーに対し、「賭していただいた期待を超えるため、国民民主党を国民民主党として強く大きくするために、私は働いています。『色』や『女』ではなく睡眠時間や家族との時間を使って」などと説明し、「見縊（みくび）らないでいただきたい」と怒りをあらわにしていた。

伊藤氏は同日、過去にも「国会を玉木代表と伊藤孝恵議員の恋愛舞台にするの？」「男性議員に媚びるオンナ」などのX投稿があったことを明かした。「当該投稿の翌日、ご本人から愛知事務所に電話をいただきました。自覚はおありになったという事です」とも説明。

秘書の助言もあり、当時は法的措置を取らなかったという。だが、「今回は法律に基づいて問題に対処いたします」と方針を示した。最後に「再度、申し上げます。政治家は無条件に侮辱を投げつけていい存在ではありません」と訴えた。

SNSでは、「これは大事な姿勢」「厳正に対処して参りましょう」「全面的に伊藤さんを支持いたします！」「ご判断を支持します」「できるだけ早く法的な措置をすべきですね」「前面支援です」などの声が寄せられている。