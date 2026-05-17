平子理沙、86歳母とステキ2ショット　「2人とも綺麗」「見惚れちゃう美しさ」奇跡の爆イケ親子にどよめき

モデルでタレントの平子理沙さん（55）が2026年5月11日、自身のインスタグラムを更新。日本におけるネイルアートの先駆者で母の平子禧代子（きよこ）さん（86）との2ショットを披露した。

「たくさん一緒に遊びに行きました！」

平子さんは、新幹線内で撮影した親子ショットや旅行先での様子など14枚の写真を投稿した。「もうLAに帰ってしまったけど、1人でがんばって来日し、２ヶ月ほどの滞在」「今回はたくさん一緒に遊びに行きました！」と報告した。

「ずっとアメリカにいて何十年も見れなかった桜も見れてとっても喜んでいました。本当に楽しい毎日でした」と振り返っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、理沙さんはキャップをかぶり、グレーのパーカーを着用。禧代子さんは、前髪にピンク色のメッシュを入れ、サングラスをかけ首元に黒いストールを合わせたコーデ。新幹線の座席に腰かけ、窓際の禧代子さんはピースサインをして、理沙さんは肘置きを使って頬に手を添えて笑顔をみせていた。

14枚目では、理沙さんはピンクニットを着用。禧代子さんは、サングラスをかけて、マフラーとアウターというコーデ。桜をバックに顔を寄せ合い親子で笑顔をみせていた。

この投稿には、「若々しくて素敵なお母様」「2人とも綺麗」「ステキな親子」「うわーって見惚れちゃう美しさ」「リサさんも相変わらず可愛い」といったコメントが寄せられていた。