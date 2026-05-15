サカナクション山口一郎、絶賛話題の「夜の踊り子」大バズりで喜び＆感謝　「普通に胸熱すぎる」ファン感激

ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎さんが2026年5月14日にXを更新し、12年に発表した楽曲「夜の踊り子」が音楽配信サービスでランキング1位に輝いたことを受け、「ヤッターマン！！」と喜びをつづった。

山口さん「心から感謝致します」

「夜の踊り子」を巡っては、同曲を使用したミーム動画が大きな話題に。この動画はインドネシアの伝統的なボートレースを映したもので、ボートの船首に立つ子どもがリズミカルに動き、後ろの漕ぎ手も一定のリズムでパドルを動かしている。

この様子に「夜の踊り子」を合わせたショート動画がSNS上で拡散し、「夜の踊り子と合いすぎ」「クセになる」などの声が相次いだ。さらに、この子どもと漕ぎ手の動きを真似る動画も流行しており、「M!LK」や「乃木坂46」なども公式TikTokに投稿する事態になっている。

山口さんも5月9日に自身のYouTubeチャンネルで、「夜の踊り子」がバズっていることに言及。そして、山口さんが歌いながらミーム動画のダンスを披露し、この様子も大きな注目を集めていた。

こうした中、「Apple Music」で再生回数が多い曲のランキング「トップ100：日本」で1位に輝き（15日時点）、「Spotify」の「トップ50-日本」でも1位に（15日時点）。

サカナクションの公式Xアカウントは14日、「夜の踊り子」について「各種チャートで引き続き1位となっています」と紹介した。

山口さんも14日にXで、「夜の踊り子」がバズっていると伝える記事を引用し、「ヤッターマン！！」と喜びを伝えた。また別の投稿でも、「心から感謝致します」とつづった。

これらの投稿に対し、「昔から追ってた側としては普通に胸熱すぎる...」「これからも素敵な音楽お待ちしてます」「自分のことのように嬉しいです！」「サカナクションいい曲しかないから」などの声が寄せられている。