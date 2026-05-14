「井上尚弥を倒せるのは俺」、1階級上のWBCフェザー級王者が「挑戦状」...「勝つ力あると確信」【英メディア報道】

プロボクシングのWBC世界フェザー級王者ブルース・キャリントン（米国、29）が、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）に「挑戦状」をたたきつけた。英ボクシング専門メディア「ボクシングニュース」（ウェブ版）が、2026年5月14日に報じた。

「僕は準備できている」

キャリントンは、井上の1階級上の王者で、プロ戦績は17戦全勝（10KO）だ。アマチュアで300戦近いキャリアを誇り、21年10月にプロデビューを果たした。

25年7月にWBC世界フェザー級暫定王座決定戦を制し、26年1月に行われたWBC同級王座決定戦で、カルロス・カストロ（米国、32）を9回TKOで下して王座を獲得した。

一方の井上は、2日に東京ドームでスーパーバンタム級4団体王座の防衛戦を行い、挑戦者・中谷潤人（M・T、28）を3－0の判定で下し、王座防衛に成功した。

記事によると、井上対中谷戦を自宅で観戦したというキャリントンは、「井上を倒せるのは俺だ」との確信を強め、こう語ったという。

「俺は準備できている。井上は相変わらず素晴らしいファイターだが、自分に彼を倒すだけの力があることは分かっている。中谷も決して弱い相手ではない。良い試合になると思っていた。井上は勝つためにやるべきことをやったんだ」