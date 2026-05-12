サバンナ・高橋の「いじめ疑惑」騒動巡り...声優務めるEテレ番組「どうなるの？」　NHK回答「変更はありません」

お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄さんが、自身をめぐる「いじめ疑惑」について謝罪したことが波紋を広げた。SNSでは、高橋さんが声の出演をしている子ども向け番組「みいつけた！」（NHK Eテレ）への出演継続について、心配する声が上がっている。

NHKは取材に対し、「現在のところ出演予定に変更はありません」とした。

「功太が傷ついてしまったのだから、100%茂雄に責任が」

発端となったのは、お笑い芸人の中山功太さんが、5日配信の番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」（ABEMA）で、「10年くらい、（自分が）ずっといじめられていた先輩がいる」と告白したことだ。生放送直前に「こいつがやってるあの仕事、100万貰ってもやらへんわ」と言われるなどしたと明かした。名前は伏せられたが、中山さんは「皆さん良いイメージ持ってると思う」などと話していた。

これがSNSで話題になり、この「先輩」が高橋さんではないかとする声が上がっていた。

サバンナの八木真澄さんは10日にXで、高橋さんと中山さんの双方と話をしたとして、「全てコンビであるサバンナの責任です」と謝罪。「相方のツッコミや発言に、きついなと思う時があったんですが、攻撃するために故意的に言ってるつもりはなかったと思います」としたうえで、「それで功太が傷ついてしまったのだから、100%茂雄に責任があると思っています」とした。

その後、高橋さん自身もXで、中山さんと電話で話をしたとして、謝罪していた。

この騒動が波紋を広げるなか、Xでは、高橋さんの「みいつけた！」（NHK Eテレ）への出演について、「コッシーはどうなるんだ」「コッシーどうなるの？？？？？」といった心配の声が上がっていた。高橋さんは、イスのキャラクター「コッシー」役を長年務めている。

実際はどうなのだろうか。NHK広報局は12日、J-CASTニュースの取材に、「現在のところ出演予定に変更はありません」と回答した。