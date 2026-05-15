キムタクに「絶対にてる」　155キロ→135キロのダイエットで激変、ブレイキングダウン元戦士が実感したこと

格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）の元選手でYouTuberのノッコン寺田さん（41）が、2026年5月12日にXを更新。20キロダイエットで実感していることを明かした。

「デブはみんなダイエットしてイケメンになれ」

ノッコン寺田さんは25年12月、YouTubeで、体調不良で受診した病院で医師から体重が多すぎると指摘され、「153（キロ）から140、130くらいまで」ダイエットする意志を語っていた。

26年2月には、インスタグラムで、16キロの減量を達成したことを明かした。4月には、「痩せてイケメンになってキムタク（木村拓哉さん）になりました」「これからはノコタクと呼んでください」などと投稿していた。

そして5月12日、Xで、「155キロから135キロで別人になった」と、20キロのダイエットに成功したことを報告。「痩せてよかったこと」として、「モテる」「服が入る」「肌のツヤがよくなる」「仕事がうまく行く」「足が長く見える」「体臭がいい匂いになる」「顔がイケメンになる」の7つを挙げ、「デブはみんなダイエットしてイケメンになれ」と呼びかけた。

投稿には、減量前後の自身の写真を添えている。輪郭がシャープになり、目がぱっちりしたように見える。

Xユーザーからは「ノッコン寺田は痩せたらウルトライケメンになると思う。90キロぐらいまで減らして欲しい」「太ってても隠しきれないほどのイケメンやん。俳優レベル」「キムタクかと思って、二度見したやんか！」「寺田さん冗談ぬきにほんまイケメンですよね！！」などのコメントが寄せられている。

ノッコン寺田さんは5月14日、インスタグラムのストーリーズを更新し、木村拓哉さんの広告の横に並んだ写真を公開。「絶対にてる」と添えた。